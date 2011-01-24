Вибух у Домодєдово здійснив терорист-смертник

Вибух в аеропорту «Домодєдово» здійснив терорист-смертник.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Вибух, швидше за все, здійснив терорист-смертник. Зараз встановлюється його особа. Вибух стався в зоні прильоту міжнародних рейсів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації за фактом вибуху в аеропорту «Домодєдово» порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 205 КК РФ (терористичний акт), ч. 2 ст. 105 КК (вбивство двох і більше осіб), ст. 222 КК РФ (незаконний оборот зброї та вибухових речовин).

Голова Слідчого комітету Російської Федерації Олександр БАСТРИКІН провів в аеропорту оперативну нараду, в якій взяли участь слідчі й співробітники оперативних служб.

Наразі на місці події працюють понад 60 слідчих і криміналістів Слідчого комітету Російської Федерації, вибухотехніки ФСБ Росії вже завершили роботу. Встановлюються всі обставини події, коло осіб, можливо, причетних до скоєння теракту. Крім того, слідство має намір встановити й роль служб безпеки аеропорту.