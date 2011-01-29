Президент Єгипту призначив віце-президентом країни керівника розвідки

Президент Єгипту Хосні МУБАРАК призначив віце-президентом країни керівника розвідки Омара СУЛЕЙМАНА.

Як передає телеканал "Аль-Джазіра", О.СУЛЕЙМАН став першим віце-президентом Єгипту за майже 30 років: це місце було порожнім з 1981 року, коли Х.МУБАРАК очолив державу. Шеф розвідки вже приніс присягу і вступив на нову посаду.

Оглядачі "Аль-Джазіри" зазначають, що О.СУЛЕЙМАН - одна з ключових постатей режиму Х.МУБАРАКА. При цьому про главу розвідки відомо порівняно мало, він ніколи не "світився" перед телекамерами. Він відомий як кваліфікований парламентер: О.СУЛЕЙМАН брав участь у багатьох переговорних процесах на Близькому Сході, зокрема - з палестинськими радикальними рухами ФАТХ і ХАМАС.

На цьому терені він здобув зв`язки з багатьма країнами Заходу. О.СУЛЕЙМАНА називали і в числі найбільш вірогідних наступників Х.МУБАРАКА в тому разі, якщо президентові доведеться залишити посаду.

У Єгипті п`ятий день поспіль відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають відставки президента. Х.МУБАРАК йти відмовився, проте відправив у відставку уряд. В ході масових безладів, за неофіційними даними, вже загинули понад сотня людей.

На вулиці Каїра виведено військову бронетехніку. 28 і 29 січня десятки тисяч демонстрантів відмовилися підкорятися умовам комендантської години. Наразі акції носять здебільшого мирний характер, проте в кількох районах Каїра та Александрії діють мародери.