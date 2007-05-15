Путін відверто поговорив з Райс
16:14, 15 травня 2007Світ
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Сторони домовилися знизити риторику
|Сергій Лавров
"Президент підтримав розуміння американської сторони необхідності знизити риторику в публічній полеміці і концентруватися на конкретних справах, яких немало", - сказав Лавров.
За його словами, сторони висловилися за нарощування конкретних позитивних справ у двосторонніх відносинах.
"Серед них - завершення роботи щодо сполученню ініціатив двох президентів у нерозповсюдженні ядерної зброї і розвитку міжнародної співпраці в мирній ядерній енергетиці", - уточнив Лавров.
За його оцінкою, "бесіда була відверта, дружня".
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