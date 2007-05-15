Путін відверто поговорив з Райс

16:14, 15 травня 2007
Світ
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Сторони домовилися знизити риторику

Росія і США домовилися знизити риторику публічної полеміки і концентруватися на конкретних справах, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров за підсумками зустрічі Володимира Путіна з держсекретарем США Кондолізою Райс, повідомляє РІА Новости.

"Президент підтримав розуміння американської сторони необхідності знизити риторику в публічній полеміці і концентруватися на конкретних справах, яких немало", - сказав Лавров.

За його словами, сторони висловилися за нарощування конкретних позитивних справ у двосторонніх відносинах.

"Серед них - завершення роботи щодо сполученню ініціатив двох президентів у нерозповсюдженні ядерної зброї і розвитку міжнародної співпраці в мирній ядерній енергетиці", - уточнив Лавров.

За його оцінкою, "бесіда була відверта, дружня".

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