Ісламські священнослужителі відвідали Освенцим

Близько 150 ісламських священнослужителів з країн Близького Сходу, Туреччини і Європи відвідали у вівторок колишній нацистський табір смерті Освенцим на території Польщі, щоб вшанувати пам`ять жертв Холокосту, повідомляє РІА "Новости".

У траурній церемонії взяли участь також представники християнських церков, іудаїзму і європейські громадські діячі, зокрема колишній прем`єр-міністр Німеччини Герхард Шредер.

Мета акції, що пройшла під егідою ЮНЕСКО, - підвищити рівень інформованості жителів Європи і ісламських країн про Холокост та його жертви.