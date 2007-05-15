Росія вважає самміт з ЄС важливим для обміну думками

Росія вважає самміт з Європейським Союзом, який відбудеться 17-18 травня у Самарі, важливим для обміну думками щодо актуальних питань двосторонньої співпраці.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ.

“Що очікується від самміту в Самарі? В першу чергу хочу сказати, що не планується підписання ніяких документів. Ми на такій фазі наших відносин, коли спільні декларації вже не потрібні, зараз - це гарна можливість для лідерів ЄС та Росії мати детальний, відкритий обмін думками щодо сучасного розвитку ситуації в наших двосторонніх відносинах, та обговорення можливих кроків вперед”, - сказав він.

Посол Росії при ЄС також зазначив, що в ході самміту планується обговорити питання міжнародних відносин, зокрема, Близькосхідний мирний процес, Іранську ядерну програму тощо.