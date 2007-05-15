Росія вважає самміт з ЄС важливим для обміну думками
22:58, 15 травня 2007Світ
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Про це заявив посол Росії при ЄС
|Владимир ЧИЖОВ
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ.
“Що очікується від самміту в Самарі? В першу чергу хочу сказати, що не планується підписання ніяких документів. Ми на такій фазі наших відносин, коли спільні декларації вже не потрібні, зараз - це гарна можливість для лідерів ЄС та Росії мати детальний, відкритий обмін думками щодо сучасного розвитку ситуації в наших двосторонніх відносинах, та обговорення можливих кроків вперед”, - сказав він.
Посол Росії при ЄС також зазначив, що в ході самміту планується обговорити питання міжнародних відносин, зокрема, Близькосхідний мирний процес, Іранську ядерну програму тощо.
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