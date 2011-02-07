Обама: Єгипет вже не буде таким, як був
07:34, 07 лютого 2011Світ
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Про вибори, Мубарака та ісламістів
Єгипет більше не буде таким, як був. Про це президент США Барак Обама сказав у телевізійному інтерв`ю.
За словами голови Білого дому, це показали демократичні виступи, передає Associated Press. І "абсолютно очевидно, що єгипетський народ хоче свободи і чесних виборів". Він також сказав, що зміни треба починати вже зараз.
Що стосується відставки президента Єгипту Хосні Мубарака, Б.Обама зазначив, що тільки сам єгипетський лідер знає, що робитиме з цього приводу.
Кажучи про сили, які виступили проти Мубарака, він також заявив, що опозиційне угруповання "Брати-мусульмани" є лише однією з партій, яка не має підтримки більшості.
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