Обама: Єгипет вже не буде таким, як був

Єгипет більше не буде таким, як був. Про це президент США Барак Обама сказав у телевізійному інтерв`ю.

За словами голови Білого дому, це показали демократичні виступи, передає Associated Press. І "абсолютно очевидно, що єгипетський народ хоче свободи і чесних виборів". Він також сказав, що зміни треба починати вже зараз.

Що стосується відставки президента Єгипту Хосні Мубарака, Б.Обама зазначив, що тільки сам єгипетський лідер знає, що робитиме з цього приводу.

Кажучи про сили, які виступили проти Мубарака, він також заявив, що опозиційне угруповання "Брати-мусульмани" є лише однією з партій, яка не має підтримки більшості.