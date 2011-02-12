До будівлі Київського вокзалу у Москві не пускають пасажирів

На Київському вокзалі Москви, звідки курсує більшість потягів з російської столиці до України, посилені заходи безпеки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, перед входом в будівлю Київського вокзалу з боку площі встановлені дві рамки-металошукачі, а саму будівлю патрулюють не менш як 10 співробітників міліції.

Водночас перед входом до вокзалу з боку перонів рамки-металошукачі не встановлено, тому співробітники міліції не пропускають пасажирів до будівлі і пропонують скористатися іншим входом.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ перевірив забезпечення безпеки на Київському вокзалі в Москві, звідки відходить більшість потягів з російської столиці до України.

Після цього ВАТ «РЖД» розпочало установку рамок-металошукачів на вокзалах. Першими будуть обладнані вокзали Москви і Санкт-Петербурга, де протягом найближчих трьох днів будуть встановлені більш як 60 рамок-металошукачі.

Рішення посилити заходи безпеки на транспорті і об`єктах соціальної інфраструктури було ухвалене властями Росії після теракту в московському аеропорту «Домодєдово», де загинули 36 осіб, більш як 150 постраждали.