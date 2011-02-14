Китай посів друге місце за ВВП у світі

Китай посів друге місце за валовим внутрішнім продуктом (ВВП) у світі, потіснивши Японію.

Про це стало відомо після публікації даних щодо ВВП Японії за четвертий квартал 2010 року і за весь рік, передає Бі-Бі-Сі.

Наприкінці року японський ВВП становив 5,474 трлн. доларів, тоді як у Китаї цей показник наблизився до 5,8 трлн. доларів.

Економіка Японії постраждала від зниження експорту і споживчого попиту, а Китай продовжує переживати бум промислового виробництва.

На думку експертів, у разі збереження нинішніх темпів зростання, Китай випередить США приблизно через десять років.

Утім, за показником ВВП на душу населення Японія, як і раніше, значно випереджає Китай, в КНР цей показник становить близько 4500 доларів, а в Японії – приблизно 40 тисяч доларів.