У Марокко опозиція закликає на акції протесту

У Марокко опозиція закликає населення країни вийти на масові акції протесту. Для цього використовуються сайти Facebook і Youtube. Опозиція звинувачує владу в корупції і в тому, що вона "відірвана від життя людей" і представляє тільки інтереси елітарних груп, передає РосБізнесКонсалтинг.

При цьому опозиційні лідери не закликають до виступів проти короля Марокко. "Ми не маємо претензій до монархії як такої. Ми просто хочемо, щоб у Марокко був уряд, який представляє інтереси народу, а не еліти", - заявляє один з організаторів акцій протесту Монтассер Дріссі.

Акції протесту, як очікується, пройдуть в країні в 20 лютого.