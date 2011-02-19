У Марокко опозиція закликає на акції протесту
01:24, 19 лютого 2011Світ
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Короля обіцяють не чіпати
У Марокко опозиція закликає населення країни вийти на масові акції протесту. Для цього використовуються сайти Facebook і Youtube. Опозиція звинувачує владу в корупції і в тому, що вона "відірвана від життя людей" і представляє тільки інтереси елітарних груп, передає РосБізнесКонсалтинг.
При цьому опозиційні лідери не закликають до виступів проти короля Марокко. "Ми не маємо претензій до монархії як такої. Ми просто хочемо, щоб у Марокко був уряд, який представляє інтереси народу, а не еліти", - заявляє один з організаторів акцій протесту Монтассер Дріссі.
Акції протесту, як очікується, пройдуть в країні в 20 лютого.
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