ЄС стежить за винесенням вироків опозиціонерам у Білорусі

Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН закликає Білорусь забезпечити чесні судові процеси над затриманими 19 грудня опозиціонерам.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у її заяві про винесення вироків представникам білоруської опозиції.

«Я рішуче закликаю владу Білорусі забезпечити чесні і публічні судові процеси щодо всіх, кому загрожують покарання за їхню роль у контексті президентських виборів 19 грудня 2010 року, включаючи участь у демонстраціях після виборів», - йдеться у документі.

К.ЕШТОН висловила глибокий жаль у зв`язку з винесеним вироком Василю ПАРФЕНКОВУ, члену виборчого штабу кандидата у Президенти Володимира НЕКЛЯЄВА.

Верховний представник ЄС підкреслила, що політичним мотивам не має бути місця в юридичному процесі.

«Білорусі слід не забувати про свої зобов`язання в рамках ОБСЄ і дотримуватися міжнародних стандартів демократії, верховенства права і прав людини», - заявила К.ЕШТОН.

Вона також додала, що ЄС продовжить уважно стежити за ситуацією в Білорусі, зокрема, за наступними судовими процесами, а також домагатися звільнення ув`язнених з політичних мотивів.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг чинний Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, якого підтримали близько 80% виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко придушила акції протесту опозиції, заарештувавши близько 1000 осіб, серед яких – 7 із 9 альтернативних кандидатів у Президенти.

17 лютого 2011 року суд Фрунзенського району Мінська визнав 27-річного В.ПАРФЕНКОВА винним в участі у масових заворушеннях і засудив його до чотирьох років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму за участь в акції опозиції 19 грудня 2010 року в Мінську.