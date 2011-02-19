ЄС стежить за винесенням вироків опозиціонерам у Білорусі
Кетрін Ештон передала заяву
Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН закликає Білорусь забезпечити чесні судові процеси над затриманими 19 грудня опозиціонерам.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у її заяві про винесення вироків представникам білоруської опозиції.
«Я рішуче закликаю владу Білорусі забезпечити чесні і публічні судові процеси щодо всіх, кому загрожують покарання за їхню роль у контексті президентських виборів 19 грудня 2010 року, включаючи участь у демонстраціях після виборів», - йдеться у документі.
К.ЕШТОН висловила глибокий жаль у зв`язку з винесеним вироком Василю ПАРФЕНКОВУ, члену виборчого штабу кандидата у Президенти Володимира НЕКЛЯЄВА.
Верховний представник ЄС підкреслила, що політичним мотивам не має бути місця в юридичному процесі.
«Білорусі слід не забувати про свої зобов`язання в рамках ОБСЄ і дотримуватися міжнародних стандартів демократії, верховенства права і прав людини», - заявила К.ЕШТОН.
Вона також додала, що ЄС продовжить уважно стежити за ситуацією в Білорусі, зокрема, за наступними судовими процесами, а також домагатися звільнення ув`язнених з політичних мотивів.
Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг чинний Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, якого підтримали близько 80% виборців.
Увечері 19 грудня міліція жорстоко придушила акції протесту опозиції, заарештувавши близько 1000 осіб, серед яких – 7 із 9 альтернативних кандидатів у Президенти.
17 лютого 2011 року суд Фрунзенського району Мінська визнав 27-річного В.ПАРФЕНКОВА винним в участі у масових заворушеннях і засудив його до чотирьох років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму за участь в акції опозиції 19 грудня 2010 року в Мінську.