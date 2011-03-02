У ФРН заморозили рахунки сина Каддафі

Влада ФРН заморозила рахунки одного з синів Муаммара Каддафі на 2 млн. євро. Рішення було ухвалене ЦБ ФРН після консультацій з міністром економіки Німеччини Райнером Брюдерле, повідомляється в матеріалах Міністерства економіки і технологій ФРН. Якому саме з сімох синів М.Каддафі належать рахунки, в повідомленні не уточнюється. "Цей крок - прозорий натяк. Німеччина повністю підтримує позицію Євросоюзу і всіх тих, хто виборює демократію і права людини", - цитує міністра РосБізнесКонсалтинг.

Раніше сьогодні Центробанк Австрії заморозив активи членів сім`ї Каддафі та інших осіб, на яких поширюються санкції ЄС, повідомив сьогодні ЦБ країни. У матеріалах ЦБ Австрії зазначено, що на депозитах країни розміщено близько 1,2 млрд євро коштів, які належать громадянам Лівії. Не уточнено, яка частина з цих коштів належить сім`ї М.Каддафі і особам, на яких поширюються санкції ЄС.

Ще раніше рахунки М.Каддафі і членів його сім`ї заморозили центробанки Великобританії і Швейцарії.