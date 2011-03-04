Син Мубарака намагався накласти на себе руки

Син екс-президента Єгипту Хосні МУБАРАКА після перевороту і відходу від влади батька намагався покінчити життя самогубством, пише електронна версія алжирської газети Echorouk.

За повідомленням газети, Гамаль МУБАРАК спробував отруїтися, перебуваючи в Каїрі, після того, як правоохоронні органи мали намір конфіскувати гроші з його кількох іноземних банківських рахунків.

Джерела, близькі до оточення Г.МУБАРАКА, повідомили, що він підсипав отруту в чашку чаю, а потім знепритомнів. Його врятували викликані вчасно лікарі. Аналіз крові показав, що син екс-президента Єгипту, дійсно, прийняв отруту, передає РІА «Новости».

За даними алжирського видання, у молодшого сина поваленого єгипетського лідера, можливо, розміщені мільйони доларів на рахунках в Ірландії, Швейцарії, Франції та Норвегії. Газета не уточнює, коли саме син екс-лідера Єгипту намагався накласти на себе руки, відзначає NEWSru.