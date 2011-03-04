Путін хоче створити Національний центр авіабудування РФ

У Росії буде створено Національний центр авіабудування.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це повідомив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН, виступаючи на пленарному засіданні Міжрегіональної конференції регіональних відділень партії «Єдина Росія».

«Ми створюємо Національний центр авіабудування. Він розміститься в підмосковному Жуковському. Це зручне місце, що історично склалося для реалізації таких планів. До нього увійдуть льотно-дослідницький інститут імені Громова, дослідні заводи і КБ Сухого, Іллюшина, Яковлєва, Туполєва і МІГ. На базі центру ми маємо намір сформувати потужний, високотехнологічний дослідницький і виробничий кластер – по суті, буде створено інноваційну зону з розвитку авіапрому нашої країни», - сказав В.ПУТІН.

Він нагадав, що уряд під час кризи в 2009–2010 роках на підтримку авіапрому направив близько 200 млрд. руб. (6,7 млрд. дол.).

В.ПУТІН відзначив, що в результаті вдалося забезпечити реалізацію всіх проектів, з якими пов`язано майбутнє нашої авіації, – як цивільної, так і бойової.

Зокрема, був сертифікований пасажирський лайнер «Сухий Суперджет-100». В.ПУТІН додав, що пакет «твердих» замовлень на цей літак уже становить 150 одиниць. Нинішнього року рибінський «Сатурн» випустить 30 двигунів для «Суперджета», а наступного року – вже близько 70.

«На Воронезькому авіазаводі розгортається серійне виробництво російсько-українського літака Ан-148 у пасажирській модифікації, а також спеціальної – для потреб МНС Росії. Це будуть унікальні літаючі госпіталі для надання екстреної медичної допомоги», - нагадав В.ПУТІН.

За його словами, тривають роботи над перспективними швидкісними вертольотами Мі-38 і Ка-62, також тривають випробування російського винищувача п`ятого покоління.