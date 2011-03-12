Ще на одній АЕС в Японії введено надзвичайний режим

Влада Японії оголосила надзвичайну ситуацію на ще одній АЕС - "Фукусима-2" - через вихід з ладу після сильного землетрусу системи охолодження на трьох реакторах, повідомляє Associated Press.

У п`ятницю, нагадує РІА "Новости", надзвичайна ситуація була введена на АЕС "Фукусима-1", розташованій за 12 кілометрів від "Фукусіми-2", через припинення подачі електрики, необхідної для охолодження реактора.

Reuters, у свою чергу, повідомив з посиланням на Токійську енергетичну компанію (Tokyo Electric Power Company, TEPCO), яка керує обома АЕС, що тиск всередині реакторів поки стабільний, проте він зростає в захисній оболонці. Фахівці компанії поки не знають, чи доведеться вдатися до навмисного вивільнення радіоактивного газу, щоб не відвернути подальше збільшення тиску.

Японське агентство Кіодо передало в п`ятницю, що фахівці у суботу мають намір попустити газ із захисної оболонки реактора першого блоку на "Фукусимі-1".