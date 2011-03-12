Японців з дитинства готують до землетрусів

Українські студенти в Японії заявляють про бажання і готовність взяти участь у наданні допомоги з ліквідації наслідків стихійного лиха.

Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН заявила громадянка України, студентка Кіотського університету Олена БРИДНЯ.

“Ні, жодних думок про повернення додому у зв’язку із землетрусом у нас немає. Навпаки, дуже хотілося б якимось чином посприяти рятувальним роботам у постраждалих районах, але процедура реєстрації не така вже й проста. До того ж, японці навряд чи допустять іноземців до небезпечних районів”, - вважає вона.

Розповідаючи про сьогоднішню ситуацію в Японії, О.БРИДНЯ наголосила, що в цій державі готовність до потужних землетрусів завжди є на високому рівні.

“Я пройшла тренування, започатковані приватною організацією спеціально для іноземців, що не мають досвіду, як поводитися під час землетрусу. Окрім практичних навичок, з нами проводили і роз’яснювальну роботу, де, зокрема, повідомлялося, що Японія на 80% готова до землетрусу будь-якої потужності. Йдеться про спеціально обладнані сховища, запас продовольства та медикаментів. Японців готують до таких ситуацій регулярно ще зі школи. Тому, теоретично, кожен японець знає, що треба робити і куди йти. Влада лише координує загальні дії”, - розповіла вона.

Деякі японські дослідники пов’язують це лихо із Великим землетрусом, який відбувається близько кожних 100 років.

“Люди трохи заспокоїлися, але напруження ще триває. Сподіваємося, що все найгірше уже позаду, але хвилюємося про друзів, співвітчизників у Токіо”, - говорить О.БРИДНЯ.

За її словами, японське телебачення зараз веде репортажі із сейсмозахисних сховищ, де перебувають люди. “Вони виглядають цілком спокійно. Також місцеві органи сприяють забезпеченню хоча б якогось комфорту для людей, що змушені перебувати на залізничних станціях та інших місцях великого скупчення громадян”, - відзначила О.БРИДНЯ, додавши, що компанії, які забезпечують електроенергією західні регіони Японії, звернулися до споживачів з проханням заощаджувати електроенергію на користь постраждалих районів північного сходу країни.

“На багатьох інтернет-сайтах розпочався збір коштів та реєстрація волонтерів. Також соціальними мережами поширюється додаток, де можна повідомити про власну безпеку друзям і рідним, а також відшукати інформацію про інших”, - повідомила О.БРИДНЯ.

Як вона також відзначила, в Японії паніки не спостерігається. “Постійно повідомляється про загрозу повторних поштовхів та небезпеку цунамі у прибережних зонах. Репортажі ведуться абсолютно усіма соціальними телевізійними каналами. Офіційна влада заперечує про викид радіації, зазначаючи, що пошкоджено лише зовнішню частину реактора, але чутки про більш значущі пошкодження уже поповзли деякими ЗМІ”, - також розповіла українська студентка в Японії.