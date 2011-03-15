Клінтон зустрілася з представником лівійських повстанців

Держсекретар США Хілларі Клінтон увечері у понеділок в Парижі провела переговори з представником створеного лівійськими повстанцями Тимчасової національної ради Махмудом Джібрілом, повідомляє Радіо Свобода. Це перші контакти між Сполученими Штатами і лівійською опозицією на такому високому рівні. Прес-секретар Клінтон заявив, що обговорювалися "можливі шляхи допомоги лівійському народрві в боротьбі проти режиму Муамара Каддафі".

Раніше держсекретар США обговорила ситуацію в Лівії з президентом Франції Ніколя Саркозі.

Союзники США по НАТО підтримують ідею створення над Лівією зони, вільної від польотів авіації, проте частина з них - наприклад, Італія і Німеччина - виступили проти силового впливу на Тріполі.