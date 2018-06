США ввели санкції проти 16 компаній лівійського міністра (список)

США ввели нові санкції проти уряду Лівії. Як повідомили представники Міністерства фінансів країни, йдеться про заборону на ведення бізнесу з міністром закордонних справ арабської країни Муссою Кусса та 16 компаніями, які йому належать, передає Associated Press.

Вони зазначили, що також заморожують всі активи, які мають відношення до чиновника. За словами представників мінфіну США, серед компаній, внесених до чорного списку, - представники банківського і інвестиційного сектора, а також авіаційній і нафтовій промисловості.

РосБізнеКонсалтинг наводить повний перелік компаній: Afriqiyah Airways, National Oil Corporation, Libya Investment Authority, Libya Africa Investment Portfolio, Libyan African Investment Company, Libyan Arab Foreign Investment Company, Libya Arab Foreign Bank, Economic and Social Development Fund Company, Gomhouria Bank, Al Wafa Bank, Agricultural Bank, National Commercial Bank, National Banking Corporation, Sahara Bank, Savings and Real Estate Investment Bank і First Gulf Libyan Bank.

Тим часом лівійські війська обіцяють найближчим часом звільнити місто Бенгазі на сході країни, головний оплот повстанців.

"Жителі Бенгазі, війська вже йдуть, щоб забезпечити безпеку, покласти край несправедливості, захистити вас, повернути в місто нормальне життя і спокій", - виголошується в заяві армії, зачитаній по лівійському телебаченню в ніч на середу.

При цьому влада закликає жителів міста бути обережними, виявляти терористів і бойовиків. Тим, хто погодиться здати зброю і відмовитися від насильства, армія обіцяє негайну амністію.

Лівійський лідер Муамар Каддафі в своєму виступі, який транслювало лівійське телебачення, пообіцяв швидку перемогу над повстанцями.