Вертольоти США літають до районів, що постраждали від цунамі

Чотирнадцять американських військових кораблів і 17 тисяч морських піхотинців і військових моряків надають допомогу Японії в подоланні наслідків землетрусу, повідомив Пентагон.

"Військові вертольоти допомагають в перевезенні людей і устаткування, в (проведенні) пошукових і рятувальних операцій", - сказав журналістам офіційний представник Пентагону Дейв Лапан.

За його словами, вертольоти вже доставили до районів, що потерпіли від землетрусу і цунамі, близько 500 тисяч літрів води і 2 тонн продовольства.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки вірогідна відправка американських військових до небезпечної зони, що виникла після аварії на японських АЕС, Лапан зазначив, що поки такі дії не плануються, але при цьому військові готові до роботи в дуже різних умовах. "Ми готуємо і оснащуємо всіх наших людей з розрахунку на будь-яку обстановку. Ми знаємо, як вимірювати радіацію, як реагувати на таку ситуацію. Ми знаємо, як вживати запобіжні засоби", - цитує РІА "Новости".