Вертольоти почали скидати воду на 3-й енергоблок АЕС Фукусіма

Вертольоти сил самооборони Японії розпочали операцію із скидання води над третім енергоблоком аварійної японської АЕС "Фукусіма-1", щоб уникнути перегрів сховища відпрацьованого ядерного палива (ВЯТ) і реактора, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Кіодо.

Два вертольоти марки CH-47 скидали воду з прикріплених до них резервуарів об`ємом 7,5 тонн води.

Окрім них у районі третього реактора баражував ще один вертоліт з устаткуванням для постійного вимірювання рівня радіації.

Раніше командування сил самооборони не віддавало наказ про прицільне скидання води з огляду на підвищений радіаційний фон у районі аварійної АЕС. У четвер компанія-оператор "Фукусіми-1" TEPCO повідомила про деяке зниження рівня радіації.

Сили самооборони Японії також направляють з кількох баз країни 11 автомобілів з поліцейськими водометами, які допоможуть охолоджувати енергоблоки. Як раніше повідомили японські атомники, в третьому енергоблоці нагрівається сховище ВЯТ, внаслідок чого відбувається витік радіоактивних речовин в атмосферу.