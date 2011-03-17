Міжнародна амністія: в Україні побили афганських біженців

Регіональне представництво ООН у справах біженців на території України, Білорусії і Молдови (УВКБ ООН) та організація "Міжнародна амністія" підтверджують факт побиття і інших порушень прав 14 афганських біженців, які попросили притулку в Україні.

Про це повідомив кореспондентові Російської служби Бі-бі-сі прес-секретар УВКБ ООН в Україні Максим Буткевич.

За інформацією "Міжнародної амністії", біженці, життя яких на їх батьківщині було під небезпекою, були побиті співробітниками прикордонних військ.

За словами Буткевича, афганських біженців тепер намагаються депортувати з країни всупереч нормам українського і міжнародного права.

"Це дуже ясне підтвердження того, що система надання притулку в Україні не працює. Сьогодні це стосується цих 14 афганських громадян, завтра це торкнеться когось ще", - заявив представник УВКБ ООН.