Рівень радіації на АЕС «Фукусіма-1»не знижується

Рівень радіації поблизу японської АЕС «Фукусіма-1» не знизився, незважаючи на спроби японських військових цієї ночі залити реактори водою з вертольотів.

Як передає «Газета.Ru», два вертольоти чотири рази виливали тонни води на третій реактор АЕС.

Зараз рівень радіації в районі станції становить 3 тисячі мікрозівертів на годину.

Увечері представники європейських країн передрікали можливі «катастрофічні події у найближчі години» на АЕС. У зону лиха має прибути глава МАГАТЕ.