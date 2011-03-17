Стрижні двох енергоблоків АЕС «Фукусіма-1» розплавлені на 70% і 33%

На чотирьох з шести енергоблоків АЕС «Фукусіма-1» розпочалося плавлення стрижнів реакторів. Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на останні дані японського агентства Kyodo.

На енергоблоці № 1 стрижні розплавлені вже на 70%, на другому блоці – на 33%.

Стрижні реактора третього енергоблоку частково розплавлені, точних даних про серйозність пошкоджень немає. Також немає інформації про ступінь руйнування радіаційних матеріалів у четвертому енергоблоці, повідомляється лише, що стрижні реактора голі, у реактор подається морська вода для охолодження.

Усі будівлі чотирьох енергоблоків в тому або іншому ступені зруйновані вибухами, над ними підіймається радіаційна пара, спостерігається виділення водню.

На енергоблоках № 5 і № 6 АЕС «Фукусіма-1» ситуація стабільна, повідомляють власті. Проте на їх території помічене підвищення температури.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня в Японії стався землетрус силою 9,0 балів, який викликав цунамі заввишки більш як десять метрів. Незабаром в тому самому районі сталося ще кілька потужних підземних поштовхів магнітудою понад 6,0 балів. Після землетрусу через вихід з ладу систем охолодження було введено режим надзвичайної ситуації на двох АЕС, розміщених у сильно потерпілій від підземних поштовхів і цунамі префектурі Міягі.

Підтверджене властями число загиблих і зниклих безвісти після руйнівного землетрусу, що стався у п`ятницю, перевищило 13 тисяч осіб.