У Японії - черговий землетрус магнітудою 6,1

Черговий потужний землетрус магнітудою 6,1 стався біля східного побережжя Японії.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на Геологічну службу США.

За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився за 546 кілометрів на північний схід від Токіо, його осередок залягав на глибині 25 кілометрів.

У районі острова Хонсю 11 березня стався один з найпотужніших в історії Японії землетрусів магнітудою 9,0. Він викликав цунамі заввишки понад десять метрів.

За останніми офіційними даними, внаслідок стихійного лиха загинули або зникли безвісти понад 13 тис. чоловік. В останні дні на сході Японії відбуваються серії афтершоків - тільки в середу тут було зафіксовано понад 20 землетрусів магнітудою від 5,1 до 6,0.