Баррозу підтвердив, що приїде до Києва

19:35, 17 березня 2011
Світ
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На самміт з ядерної безпеки

Президент Європейської Комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ підтвердив свою участь у Київському саміті, присвяченому 25–річчю Чорнобильської трагедії.

Як повідомляє прес-служба Президента України, під час телефонної розмови з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Президент Єврокомісії підтвердив свій намір відвідати Київ 18-19 квітня 2011 року.

Президенти домовилися провести двосторонню зустріч 18 квітня для обговорення відносин Україна - ЄС.

Наступного дня Ж.БАРРОЗУ візьме участь у Київському саміті з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії.

В ході розмови Президент ЄК підтвердив, що ЄС і надалі надаватиме підтримку перетворенню ЧАЕС на екологічно безпечний об’єкт.

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