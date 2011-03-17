Лівійська армія обіцяє припинити військові дії

Лівійська армія заявила про припинення в неділю військових дій проти повстанців з метою дати їм можливість здатися.

Про це повідомляє Courrier International з посиланням на AFP.

"Генеральний комітет Міністерства оборони вирішив припинити військові операції проти озброєних терористичних банд з неділі 00:00... щоб дати можливість (повстанцям) здати зброю і скористатися рішенням про загальну амністію», - повідомляє державне інформаційне агентство Jana.

Ця заява була зроблена за кілька годин до запланованого голосування в Раді Безпеки ООН з проекту резолюції про введення в Лівії заборони для польотів авіації, часто використовуваної силами, вірними Муаммару КАДДАФІ.

Оголошення про припинення операцій з`явилося в той час, коли військові сили прихильників М.КАДДАФІ продовжують з боями просуватися до Бенгазі - оплоту опозиції.