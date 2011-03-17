США сповнені рішучості добитися усунення Каддафі
23:17, 17 березня 2011Світ
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"Діємо з повним усвідомленням"
США проводять термінові консультації з союзниками шодо подальших дій проти Муаммара Каддафі та його режиму.
"Ми діємо з повним усвідомленням невідкладності питання, щоб спільно з нашими партнерами зробити кроки із захисту лівійських громадян і створення ситуації, коли Каддафі не буде при владі", - наводить Бі-бі-сі слова прес-секретаря Білого Дому Джея Керні.
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