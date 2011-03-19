Землетрусів у світі більше не стало, але результати - все більш руйнівні

Сейсмічна активність Землі за останні 100 років істотно не змінилася, однак наслідки землетрусів стають все більш руйнівними через технологічні катастрофи. Про це в інтерв`ю «Дзеркалу тижня. Україна» (№ 10, 19-25 березня 2011 р.) розповів заступник директора Інституту геофізики НАН Україна Олександр КЕНДЗЕРА.

«За даними Національного інформаційного центру землетрусів (NEIC) при Геологічній службі США, середньорічна кількість землетрусів у світі різної величини з 1900 до 2006 роки залишалася відносно постійною величиною. Так, щороку на планеті виникає в середньому 120 землетрусів магнітудою 6,0-6,9 (такої потужності землетрусу відносять до категорії сильних), 18 - дуже сильних (М = 7,0-7,9) і приблизно раз на рік трапляється катастрофічний землетрус (М = 8,0 і більше). При цьому щодня фіксується від одного до кількох тисяч дуже слабких підземних поштовхів, про яких люди часто і не здогадуються», - повідомив учений.

«З іншого боку, збільшується кількість техногенних катастроф, пов`язаних із землетрусами. Це викликано збільшенням техногенного навантаження на поверхню планети, внаслідок чого навіть незначні землетруси можуть призвести до досить значних руйнувань і аварій. Тому може здаватися, що число землетрусів збільшилося, хоча насправді просто така сама кількість землетрусів, скажімо, двісті років тому призводила до меншої кількості техногенних аварій», - вважає він.

За його словами, землетрус, який стався 11 березня в Японії, був одним з найпотужніших за всю історію спостережень. «За період 1900–2011 рр. у світі зафіксовано 12 землетрусів магнітудою від 8,5 до 9,5. Найпотужніший землетрус стався у Чилі в 1960 році — його магнітуда 9,5. Землетрус на північному сході Японії 11 березня (М = 9,0) призвів до колосальних втрат і руйнувань, проте найбільших втрат ця країна зазнала у результаті потужного землетрусу 1923 року (М = 8,3), коли загинуло 174 тис. осіб і ще більш як півмільйона зникли безвісти», - сказав О.КЕНДЗЕРА.