Танки Каддафі ввійшли в центр міста Місрата
17:55, 20 березня 2011Світ
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Триває бій з повстанцями
Сили, лояльні Муаммару Каддафі, в неділю ввійшли до центру міста Місрата, яке утримують повстанці, з танками, повідомляють очевидці.
За їх словами, в результаті обстрілу загинули кілька людей. «Снайпери вбили двох. Вони все ще на дахах будинків. Чотири танки патрулюють місто», – сказав телефоном один із свідків. «Також вони оточили човнами порт. Вони роблять усе, щоб ніхто не вибрався», – цитує Газета.ру.
«Між силами Каддафі і повстанцями зараз точиться запеклий бій. Багато загиблих, але ми поки не можемо полічити їх», – сказав агентству Reuters представник повстанців.
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