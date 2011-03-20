Танки Каддафі ввійшли в центр міста Місрата

Сили, лояльні Муаммару Каддафі, в неділю ввійшли до центру міста Місрата, яке утримують повстанці, з танками, повідомляють очевидці.

За їх словами, в результаті обстрілу загинули кілька людей. «Снайпери вбили двох. Вони все ще на дахах будинків. Чотири танки патрулюють місто», – сказав телефоном один із свідків. «Також вони оточили човнами порт. Вони роблять усе, щоб ніхто не вибрався», – цитує Газета.ру.

«Між силами Каддафі і повстанцями зараз точиться запеклий бій. Багато загиблих, але ми поки не можемо полічити їх», – сказав агентству Reuters представник повстанців.