ВПС Росії завдали авіаудару по Інгушетії

ВПС Росії завдали точкового авіаудару по базі учасників бандпідпілдя в Інгушетії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Національний антитерористичний комітет.

У результаті авіанальоту знищено 17 бойовиків. За інформацією НАК, на базі проходили підготовку терористи-смертники. Теракти, які вони мали здійснити, були заплановані в тому числі й на території Північної Осетії та Інгушетії. Особи знищених членів незаконних збройних формувань встановлюються. Де саме розташовувалася база бойовиків, не повідомляється.

Також 28 березня, зазначає Лента.ру, у населеному пункті Верхній Алкун Сунженського району Інгушетії проходила спецоперація з ліквідації учасників бандформувань. Під час операції був ліквідований посібник бойовиків Аслан Цечоєв, який, за інформацією НАК, забезпечував бандпідпілля їжею і медикаментами. В операції загинули два співробітники ФСБ і один міліціонер.