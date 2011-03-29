До рідного міста Каддафі стягнуто свіжі війська

У напрямку Сирта - рідного міста Муаммара Каддафі - стягуються підрозділи лояльних режиму військ, повідомляє кореспондент газети The Guardian з місця подій.

За його словами, із заходу до міста прямують колони свіжих військ, "які, схоже, вперше мають вступити в бій". Кореспондент не помітив, щоб на озброєнні у цих підкріплень були танки, артилерія чи інша важка техніка, натомість у них безліч позашляховиків, на яких встановлені важкі кулемети.

На думку журналіста, командування лівійських збройних сил відмовилося від використання бронетехніки, оскільки вона становить надто очевидну і легку ціль для натовських бомбардувань. Визначити з повітря приналежність джипа і наявність у його пасажирів зброї буде набагато складніше. Тим більше, що точно такі позашляховики широко використовують повстанці, які ведуть боротьбу проти військ Каддафі.

Опозиційні формування не змогли сходу взяти Сирт і тепер концентрують свої сили в передмістях. Як повідомляє телеканал "Аль-Джазіра", зробити це їм заважають прихильники Каддафі, які раз у раз нападають на повстанців, вимушуючи їх безладно відступати.

Околиці Сирту заміновані, в`їзди в місто перетворені на блок-пости. Місцеві жителі, які підтримують режим Каддафі, не мають наміру здаватися без бою.

Повстанці, що концентрують сили біля Сирта, вже закликали НАТО посилити бомбардування міста. Альянс завдав авіаударів по очевидних військових цілях в місті, але істотної шкоди прихильникам Каддафі заподіяти не зміг.

Місто Сирт має не тільки символічне значення (як місце народження Каддафі), а й стратегічне. Його взяття відкриє повстанцям дорогу на Місурату - бунтівне місто, яке вже місяць чинить опір спробам військ Каддафі придушити повстання. Від Місурати до столиці Лівії Тріполі - близько 200 кілометрів по шосе.

В інших районах Лівії операція НАТО йде успішніше, ніж у Сирті, зазначає Лента.ру: британські літаки розбомбили склади боєприпасів на півдні, поблизу міста Сабха, а французи заявили про знищення командного центру лівійської армії за 10 кілометрів від Тріполі.