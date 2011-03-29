Депутат Європарламенту вийшов з партії після звинувачень у корупції

Депутат Європарламенту від Румунії Адріан СЕВЕРИН заявив у понеділок про свій вихід із партії після корупційного скандалу, хоча й заперечує незаконні дії.

Про це повідомляє AFP.

«Будь ласка, прийміть мою офіційну відставку», - заявив депутат членам Соціал-демократичної партії в Бухаресті.

Разом із тим, А.СЕВЕРИН відмовився складати з себе повноваження депутата Європарламенту, як це зробили двоє його колег, також викритих у корупції, – словенський депутат Зоран ТАЛЕР і австрійський Ернст ШТРАССЕР.

Як повідомляла англійська Sunday Times, усі троє погодилися прийняти 100 тис. євро на рік в обмін на пропозиції про зміни в законодавство ЄС.

Крім того, на вихідних список депутатів, які погодилися на такий обмін, поповнився іспанцем Зальба БІДЕГЕНОМ.

Минулого тижня прокуратура Румунії почала розслідування щодо звинувачень у корупції проти А.СЕВЕРИНА.

Агентство зазначає, що відмова депутата піти з Європарламенту викликала шквал критики в Румунії.

Деякі відомі організації, що займаються боротьбою з корупцією в рамках платформи «За чисту Румунію», вже оголосили про конкурс на кращий проект пам'ятника, присвяченого «героїчному опору А.СЕВЕРИНА закликам про його відставку».

Перші проекти, подані на «конкурс», включають зображення депутата у вигляді жебрака перед Європарламентом або корову в арештантському одязі.