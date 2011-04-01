Коаліція завдає авіаудари по Лівії
00:54, 01 квітня 2011Світ
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А прихильники Каддафі ставлят міни
Міжнародна коаліція завдала авіаударів по бронетехніці урядової армії Лівії в районі м.Місурата. У місті чути "десятки вибухів", повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на очевидців.
Бої між військами, що зберегли вірність Каддафі, і повстанцями, вже тривають два тижні. За цей час обидві сторони неодноразово повідомляли про захоплення Місурати, зазначає РосБізнесКонсалтинг. Крім того, сьогодні надходили повідомлення, що сили, вірні М.Каддафі, мінують місто Аджабія, використовуючи протипіхотні й протитанкові міни бразильського та єгипетського виробництва.
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