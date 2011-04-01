У рамках створення Європейської системи протиракетної оборони Росія могла б поставити Україні новітні комплекси ППО С-300, які раніше планувалося поставити до Ірану.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав директор Центру аналізу світової торгівлі зброєю, головний редактор журналу «Национальная оборона» Ігор КОРОТЧЕНКО.

«Нині в Росії є комплекси С-300 ПМУ-2, які передбачалося поставити Ірану (після введення санкцій ООН Росія припинила поставки до Ірану комплексів С-300 - УНІАН). Це можна продати Україні», - сказав І.КОРОТЧЕНКО.

За його словами, для цього Україні треба дати або кредит, або домовитися про оплату живими грішми. І.КОРОТЧЕНКО відзначив, що сума такого контракту оцінюється в розмірі близько 800 млн. доларів.

Як відзначив експерт, поставка таких комплексів дасть Україні змогу укріпити свою протиповітряну оборону від ударів оперативно-тактичних ракет, а також підняти імідж Президента України.

«Росія могла б узяти на себе в рамках своєї секторальної ділянки ЄвроПРО відповідальність не тільки за свою територію, а й територію України і Білорусі, і тим самим відповідати, що жодна ракета з Ірану не уразить мету на території України», - сказав І.КОРОТЧЕНКО.

За його словами, Білорусь послідовно укріплює свої можливості у сфері систем ПВО-ПРО, а Україна перебуває на узбіччі цього процесу.

І.КОРОТЧЕНКО переконаний, що такі переговори між Україною і Росією можуть мати реальні результати, на відміну від переговорів, які Київ веде з Брюсселем, де «більше політичного піару і мало конкретних заходів».

Експерт упевнений, що, попри достатньо стриману позицію з боку НАТО з питання створення системи ПРО разом Росією, «вікно можливостей» з цього питання не закрито.

За його словами, дискусія повинна стати професіональнішою, оскільки це дасть змогу виключити ідеологізованість цієї теми з боку НАТО.

«Тема ЄвроПРО – це шанс зблизити позиції між Росією і Заходом. Також це міна сповільненої дії, якщо практичних домовленостей не вдасться досягнути», - сказав І.КОРОТЧЕНКО.