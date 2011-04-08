Україна планує збільшити інформаційну присутність у Росії

Україна планує збільшити свою інформаційну присутність у Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив тимчасово повірений у справах України в РФ В’ячеслав ЯЦЮК на відкритті першого Українського молодіжного форуму Росії.

«Передбачається розширення інформаційної присутності України в Росії, орієнтованої на молодь для задоволення їх інформаційних потреб. Йдеться про ретрансляцію українських телеканалів у РФ, створення українського друкованого видання, активніше поширення української літератури», - сказав В.ЯЦЮК.

Він запевнив, що Українська держава буде готова до активніших дій з метою забезпечення національно-культурного розвитку українців Росії. Зокрема, це стосується освітніх можливостей в Україні. За його словами, Україна щорічно виділяє квоти для українців Росії на навчання у вищих навчальних закладах України.

«З метою забезпечення освітніх потреб якомога більшої кількості закордонних українців наразі розглядається можливість їх постійного збільшення», - сказав В.ЯЦЮК.

Водночас, він зауважив, що Україна зацікавлена, щоб Росія утверджувалась як пріоритетний майданчик за кордоном для презентації найкращих здобутків української культури та мистецтва.

На його думку, сьогодні є унікальна можливість посилення молодіжних рухів в контексті проведення Чемпіонату Європи в Україні в 2012 році та Зимових Олімпійських ігор у 2014 році в Сочі.