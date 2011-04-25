У Білорусі померла ще одна жертва теракту

У Білорусі кількість жертв теракту, скоєного у мінському метро 11 квітня, зросла до 14 осіб, повідомляє Радіо «Свобода».

За даними білоруського Міністерства охорони здоров'я, у лікарні сьогодні помер один з тяжко поранених.

Всього на лікуванні в лікарнях залишаються 92 потерпілих у результаті вибуху, який стався 11 квітня.

Під час розслідування затримано п'ять осіб, одна з них – ймовірний виконавець теракту.

Як повідомлялося, ввечері 11 квітня на станції метро "Жовтнева" у Мінську стався вибух, у результаті якого 13 осіб загинули і ще близько 200 постраждали.

13 квітня Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО заявив про затримання підозрюваного у скоєнні вибуху. Також після цього було заарештовано кілька правозахисників за підозрою у причетності до теракту.