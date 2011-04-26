Медведєв: відносини України та Росії вийшли з кризи

Президент РФ Дмитр МЕДВЕДЄВ заявляє, що відносини України та Росії вийшли із кризи, як міжособистісної, так і економічної.

Про це повідомляє прес-служба Президента України за результатами зустрічі глави Української держави Віктора ЯНУКОВИЧА з Д.МЕДВЕДЄВИМ, що відбулася у державній резиденції «Залісся».

На початку розмови В.ЯНУКОВИЧ подякував своєму російському колезі за активну участь делегації РФ у заходах до 25-х роковин Чорнобильської трагедії.

В.ЯНУКОВИЧ відзначив важливість спільної діяльності з чорнобильської проблематики з російськими партнерами, зокрема, у таких питаннях, як спорудження об’єкта «Укриття», роботи Чорнобильського фонду.

«І Росія, як наш сусід, партнер, друг. бере у цьому участь. Це – дуже важливо…Тому величезне вам спасибі», – сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ також відзначив, що сьогоднішня зустріч є доброю нагодою обговорити актуальні питання двосторонніх взаємин України та Росії. Йдеться, зокрема, про проведення у червні цього року V засідання Українсько-Російської міждержавної комісії, над підготовкою до якого сьогодні працюють уряди двох країн.

«Є питання, по яких ми просунулися вперед дуже сильно», – констатував В.ЯНУКОВИЧ. Він нагадав, що рівень товарообороту між Україною та Росією зріс майже до 42 мільярдів доларів, фактично з 15 мільярдів доларів у 2009 році.

«Це – головний підсумок», – зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

«У нас ще дуже багато питань, які ми повинні з вами спільно вирішити», – резюмував глава Української держави.

Зі свого боку, Президент Росії відзначив, що щойно він та його український колега відвідали місце, яке 25 років тому «стало символом дуже великої біди, з якою пліч-о-пліч боролися» громадяни тоді ще однієї спільної країни. «Ми вшанували пам’ять. Звісно, це наша спільна біда і спільна проблема, яка й досі дає про себе знати», – сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Ми займаємося цими проблемами і щоб зняти всі наслідки Чорнобильської катастрофи, і щоб праця величезної кількості рятувальників та пожежників була не марною», – сказав Президент РФ.

Він наголосив, що Росія і надалі продовжить співпрацювати з Україною щодо подолання наслідків аварії на ЧАЕС. Йдеться, зокрема, про підтримку та допомогу у питанні спорудження об’єкта «Укриття».

Що стосується двостороннього порядку денного відносин України та Росії, «він, як завжди, насичений», констатував Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, тем для обговорення більш ніж достатньо і йдеться як про нові проекти, так і поточні проблеми, які необхідно знімати.

«Та одне абсолютно точно: наші відносини вийшли з кризи – як міжособистісної, так і економічної», – впевнений Президент РФ.

Переконливим свідченням цього він назвав суттєве зростання товарообороту між двома країнами. «Але це не означає, що у нас не залишилося питань для обговорення. Команди працюють… Російська делегація готова до всебічного обговорення», – підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.