США: за два місяці в Лівії загинули від 10 до 30 тисяч осіб

У Лівії число жертв протистояння між урядовими силами і повстанцями може досягати 30 тисяч, - заявили в керівництві США.

За словами американського дипломата Джина Креца, кількість загиблих за два місяці збройного конфлікту коливається, за даними Вашингтона, від десяти до тридцяти тисяч. При цьому дипломат зазначив, що зараз немає можливості визначити точну кількість убитих.

У середу сили Муамара Каддафі продовжували інтенсивний обстріл західних районів Місурати. Того ж дня війська Каддафі обстрілювали і схід цього міста, де повстанці за підтримки НАТО авіації захопили морський порт.

До Тріполі в середу прибула комісія ООН, яка має намір розслідувати факти порушень прав людини, повідомляє Радіо Свобода.