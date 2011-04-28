Усе більше росіян позитивно оцінюють роль Сталіна (опитування)

Майже половина росіян вважає, що десталінізація викривить історичну свідомість, зробивши його однобоким. Такими є даними опитування, проведеного Всеросійського центру вивчення громадської думки (рос. ВЦИОМ). Чверть опитаних, навпаки, схильні думати, що це своєчасний захід, яка допоможе Росії рухатися далі, усвідомивши помилки минулого.

Соціологи зазначають, що негативне ставлення до десталінізації висловлюють і ті, чиї родичі не були репресовані, і ті, чиї зазнали переслідувань у сталінський час.

Дослідження показує, що з кожним роком дедалі більше росіян позитивно оцінюють роль Сталіна в історії Росії. Ці показники в 2005 році становили 15%, а в 2011-му - вже 26%.