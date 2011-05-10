Прем’єр Японії в два рази урізав собі зарплату

Прем’єр-міністр Японії Наото КАН має намір відмовитися від своєї зарплати доти, доки ситуація на аварійній атомній електростанції «Фукусіма-1» не буде врегульована, передає Радіо “Свобода”.

Як повідомили в японському уряді, Н.КАН відмовиться від своєї щомісячної зарплати глави уряду у розмірі близько 20 тис. доларів, але отримуватиме зарплату депутата – близько 10 тис. доларів щомісяця.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня на північному сході Японії стався руйнівний землетрус магнітудою 9,0, що викликав цунамі заввишки більше десяти метрів. Унаслідок удару стихії було зруйновано більш як 151 тисяча будівель. Кількість жертв становила майже 14,9 тисячі осіб, зниклими безвісти у шести префектурах вважаються 9 тисяч 960 осіб.

Після землетрусу на АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, спричинених виходом з ладу системи охолоджування. Внаслідок інцидентів на АЕС було виявлено декілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 30-кілометрової зони навколо АЕС.