Сьогодні в Дюссельдорфі відбудеться фінал Євробачення-2011

Сьогодні в німецькому місті Дюссельдорф відбудеться фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2011», на якому виступить українська співачка Міка НЬЮТОН (Оксана ГРИЦАЙ – УНІАН) з піснею Angel.

Усього в фіналі виступлять представники 25 країн-учасниць.

Першим на сцену вийде Парадіс ОСКАР (Фінляндія), слідом за ним під другим номером виступить співак і музикант Діно МЕРЛІН з Боснії і Герцеговини, під третім номером свою пісню представить колектив A Friend In London з Данії, Евеліна САШЕНКО (Литва) стане четвертою, а Каті ВУЛЬФ (Угорщина) - п`ятою.

Друга п`ятірка стартує з виступу яскравого дуету Jedward братів-близнюків Джона і Едварда ГРАЙМЗА з Ірландії, слідом за ними виступить Ерік СААДЕ, восьмою стане естонська артистка Геттер ЯАНІ, грецькі артисти Лукас ЙОРКАС і Стерео МАЙК виступлять дев`ятими, під десятим номером виступить російський конкурсант Олексій ВОРОБЙОВ.

Далі на сцену "Дюссельдорф-арени" вийде фаворит "Євробачення-2011" за прогнозами букмекерів, французький співак Аморі ВАССА, за ним - італійський артист Рафаель ГУАЛАЦЦІ, і далі по порядку виступлять артистка Ганна РОССІНЕЛЛІ зі Швейцарії, британська група Blue, молдавський колектив Zdob si Zdub, німецька співачка Олена МАЙЕР-ЛАНДРУТ, румунська група Hotel FM, австрійська співачка Надін БЕЙЛЕР, азербайджанський дует Елла та Нікі, словенська співачка Майя КЕУЧ, ісландський колектив Sjonni`s Friends, іспанська артистка Люсія ПЕРЕС, українська співачка Міка НЬЮТОН, виступ якої супроводжується пісочною анімацією. Завершать фінальний концерт сербська вокалістка Ніна і грузинська рок-група Eldrine.

Переможець конкурсу "Євробачення-2011" буде визначений на фінальному шоу шляхом глядацького голосування і голосування професійного журі. Представник країни-переможниці відвезе з собою перехідний приз - кришталевий мікрофон.

Як зазначають ЗМІ, непередбачуваність голосування європейських глядачів і журі продемонструвала поразка у півфіналах, зокрема Норвегії та Ізраїлю, які входили, на думку ЗМІ, до числа фаворитів, а також вихід у фінал Румунії та Швейцарії, які вважалася одними з аутсайдерів у перегонах за продовження боротьбі. Окрім того, Італія поновила свою участь у конкурсі після кількарічної перерви.