Єврокомісія підозрює у змові компанії - перевізники контейнерів
03:01, 18 травня 2011Світ
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Проведено неоголошені перевірки
Європейська компанія провела неоголошені перевірки компаній, які займаються транспортуванням контейнерів.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.
«Комісія має підстави вважати, що компанії, яких це стосується, могли порушити антимонопольні правила, які забороняють картельну змову і обмеження бізнес-практики», - наголошується у повідомленні прес-служби.
За даними прес-служби, перевірки були проведені у ряді країн - членів ЄС.
Єврокомісія традиційно не називає компанії, у приміщеннях яких були проведені перевірки, проте сьогодні про перевірки повідомила данська група A.P. Moeller-Maersk.
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