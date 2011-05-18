Єврокомісія підозрює у змові компанії - перевізники контейнерів

Європейська компанія провела неоголошені перевірки компаній, які займаються транспортуванням контейнерів.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

«Комісія має підстави вважати, що компанії, яких це стосується, могли порушити антимонопольні правила, які забороняють картельну змову і обмеження бізнес-практики», - наголошується у повідомленні прес-служби.

За даними прес-служби, перевірки були проведені у ряді країн - членів ЄС.

Єврокомісія традиційно не називає компанії, у приміщеннях яких були проведені перевірки, проте сьогодні про перевірки повідомила данська група A.P. Moeller-Maersk.