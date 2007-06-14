Рейтинг популярності Буша побив усі рекорди

Рейтинг популярності Джорджа Буша як президента США впав до рекордно низького рівня. Такі дані було оприлюднено в середу за наслідками соціологічного опитування, проведеного телеканалом NBC News і виданням The Wall Street Journal, респондентами якого стали 1008 повнолітніх американців, повідомляє РІА Новостиз посиланням на Рейтер.

Лише 29% респондентів в ході опитування висловили схвалення роботи діючого президента США. В порівнянні з даними аналогічного дослідження від квітня 2007 року рейтинг популярності Буша знизився на 6%. Новий результат став найнижчим за всю історію проведення подібних опитувань.

Як вважають експерти, падіння рейтингу діючого президента США в першу чергу пов`язане з суперечками всередині Республіканської партії, що виникли між Бушем і його колегами по партії через ставлення до запропонованого президентом проекту міграційної реформи. Керівництво партії оголосило про підтримку проекту, тоді як консервативно налаштовані республіканці незадоволені цією ініціативою президента.

Американці незадоволені роботою не тільки Білого дому, але і законодавчих органів влади - сенату і палати представників, відзначає агентство. Повністю їх роботою задоволено лише 23% респондентів - на 8% менше, ніж в квітні 2007 року. 48% американців вважають, що країна рухається в неправильному напрямі. І лише 19% респондентів заявили, що задоволені зовнішньою і внутрішньою політикою США.