Міхалков і без мигалки їздить по зустрічній: Ну й що тут такого?

Кінорежисер Микита Міхалков, позбавлений права користуватися автомобільним спецсигналом після відходу з Громадської ради Міністерства оборони РФ, не побажав відмовлятися від звичного стилю їзди. Активіст руху з боротьби з VIP-порушниками зняв на відео, як кінематографіст порушує правила дорожнього руху, виїжджаючи на зустрічну смугу. Сам режисер відмовився вибачатися через інцидент, а пояснив журналістам, що "лише так і їздить".

Інцидент стався минулої суботу в Москві, на Садовому кільці, приблизно о 18:00, розповідає свідок в блозі товариства "Синіх відерок". Міхалков, який після зняття мигалки урочисто обіцяв їздити за правилами, особисто сидів за кермом свого джипа Range Rover, тепер вже не обладнаного мигалкою.

"2 рази перетнув подвійну смугу, - описав стиль водіння кінорежисера блоггер, який виклав в мережу "відео компромат”. - Двічі. При цьому після першого разу довго їхав в загальному потоці, мабуть, бачив, що я знімаю, але потім не витерпів. Навіть поворотник включив, уважуха. При цьому найцікавіше - Міхалков особисто сидів за кермом. Сам. З пасажиром. Але - вже без мигалки".

За словами свідка, він під`їхав до поліцейського, щоб доповісти про порушення. Але "шановний поліцей” оформляв чесного мотоцикліста, у якого навіть номер був". "Порушення Міхалкова він не бачив. Це враховуючи, що він промчав порожньою зустрічною", - обурився блоггер.

Активісти руху "Сині відерка" подзвонили режисерові під виглядом даїшників і спробували дізнатися, про причини такої поведінки на дорозі. "Я якраз попросив співробітника ГІБДД, щоб він допоміг мені розвернутися, і він припинив рух, оскільки мене знає, і допоміг мені розвернутися, - повідав Микита Міхалков. - Я ж не ліз на рожен, я попросив, і мені зробили люб`язність. Ну а що тут такого-то?"

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