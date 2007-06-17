У Молдові триває другий тур місцевих виборів

У Молдові сьогодні проходить другий тур місцевих виборів, протягом якого мають бути обрані голови адміністрації тих 473 населених пунктів країни, де в першому турі не вдалося визначити переможця.

Окрім цього, в кількох містах і селах відбудеться повторне голосування з виборів до рад цих населених пунктів.

Виборчі дільниці працюватимуть до 21.00. Згідно із законодавством, мінімальний поріг явки виборців на другий тур не встановлено.