Іспанія зажадає від Німеччини компенсації

Влада Іспанії, на яку спочатку лягла тінь підозр у зараженні овочів смертельно небезпечною кишковою паличкою, заявила, що вимагатиме від Німеччини компенсації.

За словами прем`єр-міністра країни, Іспанія зазнала серйозних економічних збитків, при тому, що провина її фермерів в появі E.coli на ринку овочів не доведена. Продаж іспанських овочів по всій Європі фактично припинився, повідомляє NEWSru.

Небезпечний штам гострої кишкової інфекції, від якого в Європі померли вже 18 чоловік, виявлено ще у чотирьох чоловік у Великій Британії. Таким чином, загальна кількість виявлених на території країни випадків зараження досягла 11.

Переважну більшість випадків зараження інфекцією зареєстровано на півночі Німеччини. 17 випадків захворювання в цій країні закінчилися летальним результатом, ще одна людина померла у Швеції.

Випадки інфекції відзначено в Данії, Голландії та Іспанії, а також у Франції.

Повідомляється, що дві люди захворіли у США - нещодавно вони повернулися з поїздки до Гамбурга.

Раніше німецькі клініки, в яких лікуються інфіковані, звернулися до населення країни за допомогою, оскільки в лікарнях не вистачає донорської крові.