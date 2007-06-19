Аль-Каїда відправила 300 смертників до Європи і США (фото з випускного)

Міжнародна терористична організація "Аль-Каїда" і афганський рух "Талібан" відправили 300 терористів-смертників для здійснення терактів у Великобританії, Німеччині, Канаді й США. Про це повідомляє ABC News з посиланням на пакистанського журналіста, який побував у тренувальному таборі терористів.

За словами цього журналіста, який був присутній 9 червня на урочистій церемонії проводів випускників табору підготовки терористів, серед майбутніх смертників є навіть діти - хлопчики 12 років.

Пакистанський журналіст навіть знімав те, що відбувалося, на відео. Один з лідерів "Талібану" особисто привітав кожного випускника із закінченням навчання. Він закликав смертників попрямувати туди, звідки прийшли солдати зазначених країн.

Американські військові представники вже відреагували на появу відеозапису, назвавши її "проявом пропагандистської кампанії терористів".

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