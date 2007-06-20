З Сектора Газа евакуювали 91 українця і одного кота

Україна завершила евакуацію своїх громадян з Сектору Газа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні на брифінгу.

«Ми щойно завершили операцію по евакуації українських громадян з Сектору Газа», - сказав він.

За словами міністра, всього евакуйовано 91 людину: 65 дітей, одному з яких 2 місяці, а також 26 жінок.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що на даний час українці перебувають на території Йорданії. За ними вилетів літак Міністерства оборони України.

Міністр повідомив, що 12 людей з цих 91 залишаться у Києві, і для них передбачено проживання та харчування.

В літаку Міністерства оборони вилетіли також троє лікарів. «Україна є першою країною, яка провела евакуацію своїх громадян, після нас залишилась Росія та інші країни», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він також повідомив, що переговори щодо евакуації тривали чотири дні і були пов’язані з необхідністю надання гуманітарного коридору. У зв’язку з цим українська сторона провела консультації з усіма політичними силами, які знаходяться у Секторі Газа, а також політичні консультації з Йорданією, Ізраїлем та Сирією.

А.ЯЦЕНЮК також зазначив, що Україна готова допомогти в евакуації громадянам інших країн, зокрема Росії.

Він також повідомив, що було евакуйовано одного кота, на якого були відповідні документи.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку із загостренням ситуації в Секторі Газа Палестинської національної автономії, до Посольства України в Ізраїлі звернулися громадяни України, які проживають у даному регіоні, з проханням вивезти їх за межі зони бойових дій.

Кабінет Міністрів України виділив 450 тис. грн. для евакуації українців.