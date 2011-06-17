Путін: Китай вийшов на перше місце в торгівлі з Росією

Китай за підсумками 2010 року вийшов на перше місце серед найбільших торговельних партнерів Росії, повідомив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін на переговорах з головою КНР Ху Цзіньтао.

"КНР випередила ФРН і вийшла на перше місце серед наших торговельних партнерів за підсумками минулого року", - сказав Путін.

За російськими оцінками, які озвучив прем`єр, до 2015 року товарообіг двох країн зросте до 100 мільярдів доларів, а в 2020 році досягне 200 мільярдів.

Зустріч Путіна з Ху Цзіньтао проходила в московській штаб-квартирі "Газпрому".

"У нас енергетичний діалог - один з важливих елементів нашої співпраці, і ми хотіли показати першому керівникові КНР одну з наших найбільших енергетичних компаній, продемонструвати її можливості. Сподіваюся, це в цілому справило певне враження", - цитує Путіна РІА "Новости".