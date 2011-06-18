Польські експерти: Росія не зможе заблокувати американську ПРО

Російська влада не зможе заблокувати створювану американцями систему протиракетної оборони (ПРО) в Європі, яка приведе до послаблення „ядерного потенціалу” Росії.

Про це йдеться в аналізі експертів Центру східних досліджень (OSW, Варшава), яким володіє УНІАН.

Аналітики відзначили, що останні розмови в рамках комісії „Росія-НАТО”, які відбулися 8 червня, підтверджують брак компромісу щодо системи ПРО.

„Незалежно від того, чи Росія вирішить загострити політичну суперечку щодо ПРО, чи прийме тактику продовження переговорів, шанси на зміну системи та недопущення до розміщення її компонентів у державах Східної Європи є невеликими”, - відзначили експерти.

Вони нагадали, що США вже підписали договори з урядами Румунії та Польщі про розміщення елементів ПРО в цих країнах в 2015 та 2018 роках, зауваживши, що американці ведуть також переговори в цій справі із болгарською владою.

Аналітики зазначили, що американці відкидають прийняту за часів „холодної війни” концепцію „стратегічної рівноваги”, намагаючись здобути перевагу в сфері зброї масового знищення, чому, власне, має слугувати система ПРО в Європі.

„Стратегічна рівновага (яку розуміють як гарантоване взаємознищення у випадку ядерної війни) становить для російської еліти як гарантію національної безпеки, так і джерело престижу”, - відзначено в аналізі.

Експерти також назвали однією із причин намагань росіян заблокувати створення ПРО їх нездатність - через технологічну відсталість - створити таку ж ефективну систему в Росії.

Польські аналітики висловили думку, що росіяни у таких умовах сконцентруються на розробці здатних маневрувати балістичних ракет „Булава”, які змогли б „пройти” систему протиракетної оборони.

Крім цього, росіяни можуть розмістити ракети короткого радіусу дії у Калінінградській області, котра безпосередньо межує з членами НАТО - Польщею та Литвою.

Довідка УНІАН. Президент США Барак ОБАМА у серпні 2009 року відмовився від планів свого попередника розмістити стаціонарні елементи ПРО у Польщі та Чехії, заявивши, натомість, про намір створити мобільну систему протиракетного захисту, зокрема, від Ірану.

Наприкінці минулого року 28 держав НАТО на саміті у Лісабоні затвердили нову стратегію концепцію діяльності Альянсу, яка, серед іншого, передбачає створення системи європейської ПРО, в яку також планувалося залучити Росію.

Елементи мобільної системи планується розмістити на кораблях та в державах Східної Європи.