Для московських урядовців збудують окреме місто

Колишні поля аерації в підмосковних Люберцях можуть стати першою територією, за рахунок якої будуть розширені межі Москви, пише газета "Комерсант" з посиланням на віце-мера з будівництва.

Президент Росії Дмитро Медведєв у п`ятницю запропонував розширити межі Москви, створивши "столичний федеральний округ", і перенести туди значну частку державних установ федерального рівня.

На території в 500 гектарів столична влада планує побудувати до 5 мільйонів квадратних метрів житла.

Процес повинен закінчитися до кінця 2011 року. Переговори між мером Москви Сергієм Собяніним і губернатором області Борисом Громовим з цього питання почалися ще на початку року, підтверджує виданню чиновник обласного уряду.

Собянін вважає, що в межах Москви після їх розширення повинне з`явитися нове місто-супутник, де розмістяться держустанови. За словами мера столиці, територія, на якій може розташуватися новий діловий центр Москви за межами столичної кільцевої автодороги (МКАД), буде вибрана протягом двох тижнів, оскільки поки готових рішень немає. Мер Москви і губернатор Московської області домовилися створити робочу групу з підбору територій для цього проекту.